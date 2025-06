Savio avvisa l’Inter | Faremo del nostro meglio per vincere

Meno di ventiquattr’ore al match tra Inter e Urawa Red Diamonds. A presentare la gara è stato il trequartista Matheus Savio ai canali ufficiali nipponici. Dopo l’ 1-1 contro il Monterrey, l’ Inter dovrà necessariamente vincere la seconda gara del Mondiale per Club. Domani alle 21, i nerazzurri affronteranno l’ Urawa Red Diamonds con l’imperativo di mettere in cascina i primi tre punti del torneo. Lo sanno bene i nipponici, che comunque venderanno cara la pelle. A dirlo è Matheus Savio, trequartista brasiliano e con passaporto italiano di proprietà della squadra giapponese. Le sue dichiarazioni sui siti ufficiali del club. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Savio avvisa l’Inter: «Faremo del nostro meglio per vincere»

