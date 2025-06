Savino Del Bene presa la schiacciatrice azzurra Caterina Bosetti

La Savino Del Bene Volley dà il benvenuto a Caterina Bosetti, una schiacciatrice di grande talento e esperienza internazionale. Dopo aver brillato nel massimo campionato turco con il VakifBank, la giocatrice arriva a Scandicci portando energia e qualità al roster. Con 106 punti e numerose performance esaltanti, Bosetti si prepara a scrivere nuove pagine di successo. La sua presenza promette di essere un’arma in più per la squadra e i suoi tifosi.

SCANDICCI – La Savino Del Bene Volley si rinforza in attacco: presa la schiacciatrice Caterina Bosetti. Giocatrice di grande esperienza e qualità, Bosetti approda a Scandicci dopo aver disputato la stagione 2024–2025 nel massimo campionato turco con la maglia del Vak?fBank Spor Kulübü, formazione con la quale ha anche partecipato alla Cev Champions League. Nel campionato nazionale turco ha totalizzato 106 punti, 14 muri vincenti e 20 ace, dimostrando ancora una volta la sua efficacia in attacco e al servizio, oltre alla consueta solidità in seconda linea. In ambito internazionale ha collezionato 9 presenze in Cev Champions League, firmando 41 punti, con 3 muri vincenti e 9 ace, contribuendo al percorso europeo del club di Istanbul.