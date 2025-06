Savignano il rock è tratto Trentennale con Offlaga disco pax

Savignano sul Rubicone si prepara a vivere una serata indimenticabile: sabato 28 giugno, il festival 'Rock è tratto' celebra il suo trentennale con un evento speciale! Sul palco gli Offlaga Disco Pax, band di culto che dopo undici anni di silenzio torna ad emozionare il pubblico, accompagnati da artisti emergenti come Tonino 3mila e Asianoia. Una festa musicale imperdibile per tutti gli amanti del rock italiano!

Trent’anni di grande musica per Savignano sul Rubicone, che sabato 28 giugno celebra il compleanno del ‘ Rock è tratto ’. Questa edizione del festival vede protagonisti gli ‘ Offlaga disco pax ’, band di culto per tutti gli appassionati dell’ indie rock italiano, che torna in pista dopo undici anni di silenzio. In apertura, invece, il savignanese ‘Tonino 3mila’ e i ravennati ‘Asianoia’, vincitori del concorso per band emergenti promosso dalla rassegna. Inoltre, per l’occasione il format del festival è stato rinnovato, con l’introduzione del nuovo stage chiamato ‘ Savignano sound ’, che si affianca al principale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it