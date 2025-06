Sassuolo in Serie A su Dazn arriva Sassuolo La Rinascita | la miniserie gratuita per celebrare la stagione dei neroverdi

Il ritorno in Serie A del Sassuolo è un momento di grande orgoglio per i tifosi e una testimonianza di determinazione e talento. Per celebrare questa rinascita, DAZN presenta “Sassuolo: la rinascita”, una miniserie gratuita che racconta il percorso dei neroverdi, dalla caduta alla vittoria. Non perdere questa occasione unica di rivivere le emozioni di una stagione indimenticabile e scoprire cosa rende il Sassuolo una squadra speciale.

Dopo un solo anno di purgatorio, il Sassuolo è tornato in Serie A. I neroverdi hanno dominato il campionato di Serie B e si sono meritati un. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Sassuolo in Serie A: un tifoso in festa precipita nel fossato | VIDEO - Un trionfo storico per il Sassuolo, che festeggia il ritorno in Serie A dopo la vittoria in Serie B! Capitan Domenico Berardi ha alzato la Coppa Nexus, ma la celebrazione ha preso una piega inaspettata quando un tifoso, entusiasta, è precipitato in un fossato nel tentativo di avvicinarsi al campo.

Sassuolo, la rinascita: la miniserie in arrivo il 20 giugno su Dazn - Cinque puntate raccontano la risalita neroverde in Serie A, con contenuti e testimonianze in esclusiva dei diretti protagonisti ... Si legge su msn.com

“Sassuolo, La Rinascita”: su DAZN la miniserie che racconta il ritorno in Serie A dei neroverdi - it) A partire dal 20 giugno, una produzione esclusiva celebra la storica promozione del Sassuolo: cinque episodi per scoprire il cuore di una stagion ... Secondo sassuolo2000.it