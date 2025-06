Sarsina l' ufficio postale riapre con più servizi Ed è sempre più digitale

Sarsina, il suggestivo borgo della Valle del Savio, torna a vivere con l’ufficio postale rinnovato e potenziato. Grazie a interventi di ammodernamento, ora offre oltre 249 servizi, tra cui richieste e rinnovi, rendendo più semplice e digitale l’esperienza dei cittadini. Una riapertura che segna un passo importante verso un’amministrazione più efficace, vicina alle esigenze di tutti. Con questa svolta, Sarsina si prepara a un futuro ancora più connesso e smart.

Ha riaperto l'ufficio postale del piccolo borgo di Sarsina che guarda verso la Valle del Savio. I lavori di ammodernamento della sede di via Roma consentiranno di accogliere tutti i principali servizi della Pubblica amministrazione e alcuni già attivi; tra questi quello della richiesta e rinnovo.

