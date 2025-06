Sarò io il prossimo femminicida Condannato ex marito violento

Una tragica realtà che troppo spesso si ripete in Italia, dove la violenza di genere continua a mietere vittime. La recente condanna di un ex marito violento ci ricorda quanto sia urgente rafforzare le misure di tutela e prevenzione. È il momento di affrontare con decisione questa piaga sociale, per proteggere chi è più vulnerabile e garantire un futuro più sicuro per tutti.

"Il prossimo sarò io a finire in galera, non mi interessa nulla", avrebbe detto una sera davanti al telegiornale, mentre scorrevano le immagini dell’ennesimo femminicidio. E in effetti la sua condotta è finita al centro di un’indagine. Ieri mattina, per quei comportamenti, un cittadino rumeno di 43 anni è stato condannato a tre anni e mezzo di reclusione dal tribunale collegiale, composto dalla presidente Antonella Guidomei e dai giudici a latere Cosimo Pedullà e Natalia Finzi. Le vittime sono l’ex moglie e la figlia minorenne, già da quanto quest’ultima era appena una bambina, da sempre al centro di un’escalation di violenze fisiche e psicologiche: schiaffi, pugni, minacce, insulti, fino a veri e propri episodi di terrore domestico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Sarò io il prossimo femminicida". Condannato ex marito violento

