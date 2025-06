Saranno riattivati i photored sulle bretelle del Calopinace ecco da quando

A partire da lunedì 23 giugno 2025, i photored lungo le bretelle del Calopinace torneranno operative, garantendo una maggiore sicurezza e tutela del rispetto delle norme stradali. Gli occhi elettronici monitoreranno gli incroci strategici, tra cui via F. Morvillo, contribuendo a ridurre incidenti e infrazioni. Questa misura rappresenta un passo importante per migliorare la viabilità e garantire un ambiente più sicuro per tutti gli utenti della strada.

Saranno riattivati i dispositivi di rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche negli incroci già individuati dal comando di polizia municipale lungo le "bretelle" del Calopinace. Da lunedì 23 giugno 2025 ecco che gli occhi elettronici saranno attivi nei seguenti punti: via F. Morvillo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Saranno riattivati i photored sulle bretelle del Calopinace, ecco da quando

