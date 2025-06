Sarah Toscano annuncia nuove date al suo Summer Tour 2025

Sarah Toscano conquista ancora il palcoscenico: con l'entusiasmo alle stelle, annuncia nuove date del Summer Tour 2025! La giovane cantautrice, pronta a sorprendere i suoi fan con performance indimenticabili, amplia il calendario dei live estivi grazie alla partnership con Vivo Concerti. Le tappe in programma promettono emozioni uniche e momenti di pura musica sotto il cielo estivo. Le nuove date, prodotte da Vivo Concerti e che si aggiungono agli show già precedentemente annunciati, faranno tappa a ...

, ecco il calendario completo dei live della giovane cantautrice. Dopo aver annunciato le prime date del Sarah Toscano Summer Tour 2025, Sarah aggiunge nuovi appuntamenti estivi, arricchendo così le occasioni dell’artista per incontrare e cantare assieme al suo pubblico. Le nuove date, prodotte da Vivo Concerti e che si aggiungono agli show già precedentemente annunciati, faranno tappa a Stintino (SS) (sabato 5 luglio 2025 @ Piazza dei 45), proseguendo ad Ascoli Piceno (mercoledì 9 luglio 2025 @ Piazza del Popolo), ad Arconate (MI) (lunedì 28 luglio 2025 @ Piazza Libertà ), a Vallo di Lucania (SA) (martedì 29 luglio @ Piazza Vittorio Emanuele II), ad Augusta (SR) (domenica 3 agosto 2025 @ Piazza Castello), a Sinagra (ME) (venerdì 8 agosto 2025 @ Lungofiume U. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Sarah Toscano annuncia nuove date al suo Summer Tour 2025

In questa notizia si parla di: sarah - date - toscano - summer

Sarah Toscano annuncia le date del suo tour estivo - Sarah Toscano svela le date del suo attesissimo tour estivo, arricchendo il calendario dopo i due sold out nei club di Roma e Milano.

Sarah Toscano sul palco del #105SummerFestival a Venezia #radio105 @_sarahtoscano_ Vai su Facebook

Si è concluso il 105 Summer Festival 2025 a #Venezia, regalando al pubblico una serata di musica, energia e grande spettacolo! Il #ParcoSanGiuliano si è trasformato in un palcoscenico a cielo aperto, accogliendo migliaia di persone per uno degli appu Vai su X

Sarah Toscano annuncia nuove date al suo Summer Tour 2025; Amici, Sarah Toscano e quel ‘dissing’ (inaspettato) con Clara. Poi scatta la replica social (durissima); Sarah Toscano annuncia il tour estivo: tutte le date.

Clara e Sarah Toscano: la verità sul presunto dissing - Clara è stata accusata di aver lanciato una frecciata a Sarah Toscano a causa di un look copiato. Lo riporta msn.com

Clara contro Sarah Toscano, la frecciatina per un "look rubato": «Non può battermi». La reazione della cantante - Dopo il presunto flirt con Fedez — paparazzato con tanto di bacio sulle pagine di Chi — la cantante continua a far parlare di sé. Riporta leggo.it