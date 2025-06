Sarà una giornata complicata per i trasporti pubblici | da Roma a Napoli ecco la situazione dello sciopero

Una giornata complicata per i trasporti pubblici italiani, con disagi significativi e tensioni palpabili nelle principali città. La protesta, indetta dai sindacati autonomi Usb, Cub e Cobas, sta mettendo a dura prova la mobilità di romani, napoletani e milanesi, creando disagi che si fanno sentire su tutta la rete urbana. Ma qual è la situazione attuale a Roma, e come stanno reagendo pendolari e amministratori? Ecco cosa sappiamo.

Giornata ad alta tensione per i trasporti pubblici in tutta Italia a causa dello sciopero generale indetto dai sindacati autonomi Usb, Cub e Cobas. Lo sciopero coinvolge numerosi settori, compresi sanità e scuola, ma i maggiori disagi si registrano nei trasporti, con effetti significativi nelle principali città italiane: Roma, Milano e Napoli. Trasporti pubblici, a Roma i maggiori disagi. Nella Capitale il servizio metropolitano regge l'urto: le linee A, B, B1 e C risultano operative anche oltre l'orario della fascia di garanzia, terminata alle 8:30. Tuttavia, si registrano criticità sul resto della rete: la linea Metro-Lido (Metromare), la Termini-Centocelle e la Roma-Viterbo urbana hanno subito sospensioni o riduzioni delle corse.

