Sarà un weekend da bollino rosso sulla strada Statale 36

Preparatevi a un weekend da bollino rosso sulla strada statale 36: con l’arrivo dell’estate e le temperature in crescita, gli italiani si spostano in massa verso le destinazioni di villeggiatura e mare. La rete Anas prevede un traffico intenso, specialmente nei ponti di giugno, rendendo fondamentale pianificare con attenzione i vostri spostamenti per evitare stress e ritardi. Dunque, armatevi di pazienza e buonumore: il viaggio può essere ancora piacevole!

Con l’aumento delle temperature e l’affacciarsi dell’estate si intensificano le partenze nei weekend. Lungo la rete Anas per il terzo fine settimana di giugno è atteso traffico in aumento: spostamenti in crescita dai grandi centri urbani in tutta Italia verso le località di villeggiatura, di mare. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Sarà un weekend da bollino rosso sulla strada Statale 36

In questa notizia si parla di: sarà - bollino - rosso - strada

Fine della scuola, Pentecoste e Cremonini: attenzione al traffico in autostrada, sarà un week end da bollino rosso - Un fine settimana da non perdere, ma con un occhio attento al traffico! Con la chiusura delle scuole e la Pentecoste in arrivo, le strade del Friuli Venezia Giulia si preparano a un'esplosione di movimento.

(Adnkronos) - Aumenta la morsa del caldo sull'Italia. Oggi, venerdì 13 giugno, è previsto bollino rosso (allerta massima di livello 3) in tre città: Bolzano, Campobasso e Perugia. Sarà invece bollino arancione, allerta di livello 2, in 8 città: Bologna, Brescia, Firen Vai su Facebook

Sarà un weekend da bollino rosso sulla strada Statale 36; Weekend pasquale da incubo per il traffico: i giorni peggiori; Esodo di Pasqua e ponti di primavera: attenzione al traffico da bollino rosso.