Sara Garreffa la moglie di Dino Giarrusso accusa Omar Fantini | È stato aggredito e diffamato siamo pronti a querelare

In un episodio ad alta tensione dell’Isola dei Famosi, la rivalità tra Dino Giarrusso e Omar Fantini ha sfiorato la rissa, scatenando reazioni infuocate anche fuori dallo studio. A tuonare è stata Sara Garreffa, moglie di Giarrusso, che denuncia un'aggressione e una diffamazione subita da Fantini e annuncia querele imminenti. Ma cosa è davvero accaduto durante quella prova? Scopriamo i dettagli di questa vicenda che continua a tenere banco nel mondo dello spettacolo.

A infiammare lo studio durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi del 18 giugno, non sono stati solo i classici battibecchi da reality, ma una rissa sfiorata durante una prova fisica che ha coinvolto Dino Giarrusso e Omar Fantini. Un episodio che ha scosso non solo i telespettatori, ma anche Sara Garreffa, moglie del giornalista, che ora annuncia: “Stiamo valutando una querela”. Tutto è iniziato durante una versione “vale tutto” della pallanuoto hondureña, introdotta con leggerezza da Pierpaolo Petrelli e descritta da Simona Ventura come “botte da orbi”. «Aveva solo commesso un fallo sportivo, nulla di più», ha dichiarato la moglie Garreffa in un’intervista a Fanpage. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Sara Garreffa, la moglie di Dino Giarrusso, accusa Omar Fantini: “È stato aggredito e diffamato, siamo pronti a querelare”

