Sapori sotto le stelle in Villa dei Vescovi

Preparatevi a un’esperienza culinaria indimenticabile sotto il cielo stellato di Villa dei Vescovi. Giovedì 3 luglio 2025, dalle ore 20, immergetevi in Sapori sotto le Stelle, dove dieci ristoranti del Padovano reinterpretano cinque ingredienti in creazioni che uniscono tradizione e innovazione. Un evento da non perdere, capace di deliziare i sensi e celebrare la ricchezza gastronomica del territorio. Scoprite tutte le sagre, feste e manifestazioni che rendono unico il nostro parco gastronomico!

Giovedì 3 luglio 2025, dalle ore 20:? Villa dei Vescovi - Luvigliano di Torreglia (Pd)? COSA ASPETTARSI?? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO ? Un ingrediente, due visioni: 10 ristoranti interpretano 5 ingredienti con creazioni che uniscono la tradizione. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Sapori sotto le stelle in Villa dei Vescovi

In questa notizia si parla di: villa - vescovi - sapori - sotto

Inaugura il Vescovi Bistrot: un nuovo spazio di gusto e convivialità nel cuore di Villa dei Vescovi - Inaugura il Vescovi Bistrot, un raffinato angolo di gusto e convivialità nel cuore di Villa dei Vescovi a Torreglia.

Al Tritone l’estate si vive sotto le stelle. Lasciatevi avvolgere dalla magia delle nostre serate buffet a bordo piscina: eleganza, gusto e una selezione curata di sapori. Dal 27 giugno al 29 agosto, cinque appuntamenti esclusivi, tre dei quali illuminati da spettacol Vai su Facebook

Sapori sotto le stelle in Villa dei Vescovi il 3 luglio 2025; Sapori sotto le Stelle, la cena dell’estate con le Tavole Tauriane a Villa dei Vescovi; Folpi e bolle in terrazza a Villa dei Vescovi, la serata a Luvigliano di Torreglia il 9 giugno 2025.

"Sapori sotto le Stelle", la cena dell’estate con le Tavole Tauriane a Villa dei Vescovi - Giovedì 3 luglio, sotto il cielo stellato di Villa Vescovi, tornano le emozioni della cena più attesa dell’estate: Sapori sotto le Stelle. Secondo padovaoggi.it

Torreglia sotto le Stelle, sapori e musica a Villa dei Vescovi - ospita martedì 3 settembre a partire dalle 20 l’evento gourmet «Torreglia sotto le stelle». Segnala corrieredelveneto.corriere.it