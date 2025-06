Santini 60 anni addosso ai più grandi del ciclismo | Un sogno? Con la maglia gialla del Tour li ho realizzati tutti

Da allora, la passione e l’ingegno di Santini hanno rivoluzionato il mondo del ciclismo, trasformando un sogno in una realtà iconica. Con oltre sei decenni di esperienza alle spalle, il suo nome è sinonimo di qualità e dedizione, e oggi celebra i suoi 60 anni con la stessa energia di sempre, portando avanti una tradizione fatta di passione, innovazione e amore per la bicicletta. Un percorso che ha scritto pagine indimenticabili dello sport.

"Un sogno? Con la Maglia Gialla del Tour de France li ho realizzati tutti". Quando nel 2021 l'organizzazione della Grand Boucle ha annunciato che il suo maglificio sportivo avrebbe prodotto per i cinque anni successivi il simbolo del leader della corsa, per il Cavalier Pietro Santini è come se si fosse chiuso un cerchio. Come tante storie di successo, anche la sua è iniziata in un garage di famiglia, in via Vailetta a Dalmine: era il 1965 e da quel piccolo laboratorio artigianale con 4 dipendenti uscivano soprattutto articoli di maglieria per lo sci o su misura per chi li ordinava. Il ciclismo, allora, viveva solo tra le passioni di Pietro Santini, che da buon amatore, si è sempre dilettato con la bicicletta.