Sant’Apollinare Ballando sotto le stelle

Preparatevi a vivere una notte indimenticabile sotto il cielo stellato! La terza edizione di “Ballando sotto le stelle” a Sant’Apollinare promette di stupire ancora, trasformando Piazza Risorgimento in un palcoscenico di emozioni, musica e condivisione. Un’occasione unica per lasciarsi coinvolgere dal ritmo e dalla magia di un evento che unisce comunità e divertimento in un’atmosfera incantata. Non mancate, perché questa serata è tutta da vivere…

Dopo il successo delle scorse edizioni, la Pro Loco di Sant'Apollinare organizza la terza edizione di "Ballando sotto le stelle"! Un evento che, anche quest'anno, trasformerà Piazza Risorgimento in un luogo magico, pieno di musica, sorrisi e voglia di stare insieme. Una serata tutta da vivere.

