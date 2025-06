Santa Sofia la galleria Stoppioni e il Parco di Sculture cambiano gestione | Le idee dei cittadini per il rilancio

Santa Sofia, la Galleria Stoppioni e il Parco di Sculture si preparano a una rinascita sotto una gestione innovativa. La start-up Institution, grazie al supporto del PNRR, si occuperà nei prossimi due anni di rivitalizzare questi spazi con un progetto sostenibile e coinvolgente. Un’occasione unica per trasformare il cuore culturale di Santa Sofia in un polo di creatività e partecipazione cittadina, dando nuova vita alle idee dei residenti e valorizzando il patrimonio locale.

