Santa Marinella Roma minorenne arrestato per spaccio in piazza

Un gesto che poteva sembrare innocuo si è trasformato in un episodio di grande gravità a Santa Marinella, quando i Carabinieri hanno sorpreso un minorenne mentre cedeva hashish a una coetanea in una zona già nota per episodi di devianza giovanile. Questa operazione ha portato alla sua immediata detenzione e alla scoperta di droga e contanti in casa, evidenziando l'importanza del controllo e della tutela dei giovani. La vicenda sottolinea quanto sia fondamentale intervenire tempestivamente per prevenire il coinvolgimento dei minori nel mondo dello spaccio.

Fermato dai Carabinieri mentre cedeva hashish a una coetanea. In casa droga e contanti. I Carabinieri della Stazione di Santa Marinella hanno arrestato un giovane minorenne del posto, sorpreso durante un servizio straordinario di controllo a cedere una dose di hashish a una coetanea in Piazza Sei Caduti, area già monitorata per episodi di devianza giovanile. L’intervento è scattato in flagranza, e ha portato poi a una perquisizione domiciliare, dove sono stati trovati circa 15 grammi di hashish, strumenti per il confezionamento, bilancini di precisione e 430 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Santa Marinella (Roma), minorenne arrestato per spaccio in piazza

In questa notizia si parla di: santa - marinella - minorenne - arrestato

Santa Marinella, tutte le informazioni per il referendum dell’8 e 9 giugno - Il voto è un diritto fondamentale e a Santa Marinella siamo pronti a garantirlo in ogni modo. In vista dei referendum del 8 e 9 giugno 2025, l’ufficio elettorale del Comune adotterà orari di apertura straordinari per assicurare a tutti i cittadini residenti di poter esercitare il loro diritto di voto senza preoccupazioni.

A Gallarate un tunisino, minorenne, ubriaco, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, ha lanciato bottiglie contro le auto in Piazza Risorgimento, rapinato un coetaneo e aggredito i carabinieri intervenuti. Grazie alla prontezza dei cittadini che hanno Vai su Facebook

Santa Marinella - Minorenne arrestato in piazza dei Caduti; Spaccio di droga: minorenne arrestato dai Carabinieri di Santa Marinella; Hashish in piazza e soldi in casa: minorenne arrestato a Santa Marinella per spaccio.

Carabinieri arrestano minorenne a santa marinella per spaccio di hashish in piazza dei caduti - Le forze dell’ordine di Santa Marinella intensificano i controlli in piazza dei Caduti, arrestando un minorenne per spaccio di hashish e segnalando una coetanea come assuntrice, con indagini ancora in ... Come scrive gaeta.it

Spaccio di droga: minorenne arrestato dai Carabinieri di Santa Marinella - A seguito di un controllo più approfondito, i Carabinieri hanno rinvenuto nella sua disponibilità e presso la sua abitazione, circa 15 grammi di hashish, materiale per il confezionamento, bilancini di ... Riporta civonline.it