Santa Marinella baby pusher in manette | in casa droga e contanti

In un blitz che scuote Santa Marinella, i Carabinieri hanno smascherato un giovane pusher in casa, trovandolo in possesso di droga e ingenti contanti. La operazione si inserisce nel più ampio contesto di controlli volti a restituire sicurezza alla comunità . La scoperta rivela un inquietante scenario di devianza minorile e criminalità diffusa, che richiede interventi decisi e condivisi per tutelare il futuro delle nuove generazioni.

Santa Marinella, 28 giugno 2025- I Carabinieri della Stazione di Santa Marinella, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, hanno arrestato un minorenne del luogo, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari sono intervenuti in Piazza Sei Caduti, luogo già segnalato dalle autorità comunali per fenomeni di devianza minorile, dove hanno notato il giovane cedere una dose di hashish a una coetanea. A seguito di un controllo più approfondito, i Carabinieri hanno rinvenuto nella sua disponibilità e presso la sua abitazione, circa 15 grammi di hashish, materiale per il confezionamento, bilancini di precisione, e 430 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita, tutto sequestrato. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: santa - marinella - baby - pusher

Santa Marinella, tutte le informazioni per il referendum dell’8 e 9 giugno - Il voto è un diritto fondamentale e a Santa Marinella siamo pronti a garantirlo in ogni modo. In vista dei referendum del 8 e 9 giugno 2025, l’ufficio elettorale del Comune adotterà orari di apertura straordinari per assicurare a tutti i cittadini residenti di poter esercitare il loro diritto di voto senza preoccupazioni.

Il pusher in monopattino con hashish e cocaina nello zaino; Il pusher che nasconde hashish e cocaina nell'armadio.

Santa Marinella – I carabinieri lo trovano con la cocaina in casa, pusher 40enne arrestato - SANTA MARINELLA – Continua senza sosta l’offensiva dell’Arma contro lo spaccio di sostanze stupefacenti sul litorale nord della Provincia di Roma. Lo riporta etrurianews.it

Il pusher minorenne trovato con più di mezzo chilo di droga in casa - Sono stati i carabinieri della stazione di Santa Marinella, nell'ambito di un mirato servizio di controllo del territorio ... Riporta romatoday.it