Santa Maria del Piano tornano i live alla Vecchia Volpe | Le immagini

Santa Maria del Piano si anima con il ritorno dei live alla Vecchia Volpe, un must dell’estate! Immersi nella fresca atmosfera della nuova area esterna, gli appuntamenti musicali e culinari promettono serate indimenticabili. La stagione estiva si apre con entusiasmo, ora anche il martedì sera per vivere ancora più momenti di convivialità e divertimento. Non resta che scoprire il ricco calendario di eventi che ci accompagnerà fino all’autunno!

Sono ricominciati i live alla Vecchia Volpe di Santa Mario del Piano, appuntamenti che faranno compagnia per tutta la stagione estiva, immersi nella nuova area esterna. Un ricco calendario tra musica e cucina, da questa settimana aperti anche al martedi sera.

