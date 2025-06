Santa Croce e il futuro della pallavolo Giannoni | I Lupi non vanno a Siena Giocheranno la B al PalaParenti

Santa Croce si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella storia della pallavolo italiana. I Lupi, simbolo di passione e dedizione, non solo giocheranno in Serie B al Palaparenti, ma puntano anche a un ambizioso progetto di A2 in collaborazione con Siena. Un futuro brillante che promette grandi emozioni e nuove sfide, consolidando il ruolo della città come cuore pulsante di questo sport. La strada è tracciata: il sogno continua.

"I Lupi, che peraltro stasera festeggiano al Palaparenti i risultati della stagione appena trascorsa, non vanno a Siena e giocheranno il campionato di serie B a Santa Croce con lo storico nome di Codyeco Lupi Santa Croce. Per quanto a mia conoscenza dopo incontri con la società , è stato fatto un accordo anche con Siena per poter sviluppare un progetto di campionato di A2 che disputeranno insieme". Sono le parole del sindaco di Santa Croce, Roberto Giannoni, dopo la notizia resa nota ieri dal nostro giornale (e anticipata nelle scorse settimane sempre da La Nazione) dell’accordo di collaborazione tra la storia società biancorossa di Santa Croce e l’Emmas Villa Siena. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Santa Croce e il futuro della pallavolo. Giannoni: "I Lupi non vanno a Siena. Giocheranno la B al PalaParenti»

