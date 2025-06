Sanremo 2026 accettata l’offerta presentata dalla TV di Stato al Comune della città per le prossime 3 edizioni

Il Festival di Sanremo si prepara a consolidare il suo ruolo come simbolo della musica italiana, con la conferma che le prossime tre edizioni saranno organizzate dalla Rai, secondo l’accordo appena ufficializzato con il Comune. La decisione di mantenere Sanremo sotto l’egida della tv di stato apre nuove prospettive per artisti e pubblico, mentre si attende una riunione della Commissione per definire gli ultimi dettagli. L’attesa è finita: il sipario si alza su un nuovo capitolo della storia sanremese.

E’ ufficiale: il Comune di Sanremo ha accettato la proposta della Rai di organizzare le prossime tre edizioni del Festival della Canzone Italiana. Sanremo 2026 resta dunque in Rai, anche se urge quanto prima una riunione della Commissione. Sanremo 2026 resta alla Rai: la decisione del Comune. “ La Commissione ha aperto la busta ed ha rilevato che sul piano documentale contiene quello che era stato richiesto nella nostra manifestazione di interesse per cui la partecipazione della Rai è stata dichiarata ammissibile “. Con queste parole Alessandro Mager, il sindaco di Sanremo, ha annunciato che il Comune ha accettato la proposta dell’azienda di Viale Mazzini di organizzare le prossime 3 edizioni del Festival della Canzone Italiana. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Sanremo 2026, accettata l’offerta presentata dalla TV di Stato al Comune della città per le prossime 3 edizioni

