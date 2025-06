Sannino bloccato in Israele il lieto fine | Sono all' aeroporto di Sharm El Sheikh sto tornando

In un momento di tensione internazionale, Antonello Sannino, presidente di Arcigay Napoli, si trova bloccato in Israele a causa dell'escalation militare. Dopo aver partecipato al Pride di Tel Aviv, ora è rifugiato in un bunker per la sua sicurezza, mentre io sto tornando a Sharm El Sheik. La situazione rimane incerta, ma il suo coraggio e il suo impegno restano un esempio di resistenza e speranza in tempi difficili.

Sta tornando in Italia Antonello Sannino, il presidente di Arcigay Napoli, bloccato in Israele (dove si era recato per il¬†Pride di Tel Aviv)¬†per l'escalation militare contro l'Iran e che nei giorni scorsi √® stato costretto a rifugiarsi in un bunker per motivi di sicurezza.¬† Il post sui social. 🔗 Leggi su Salernotoday.it ¬© Salernotoday.it - Sannino bloccato in Israele, il lieto fine: "Sono all'aeroporto di Sharm El Sheikh, sto tornando"

In questa notizia si parla di: sannino - bloccato - israele - tornando

Arcigay Napoli, il presidente Antonello Sannino bloccato in Israele: ¬ęLo stanno portando in un bunker sotto terra¬Ľ - In un momento di grande incertezza, la situazione di Antonello Sannino, presidente di Arcigay Napoli, si fa preoccupante: bloccato in Israele e trasferito in un bunker sotto terra, rappresenta non solo una persona, ma anche il simbolo della solidariet√† e della resistenza della nostra comunit√†.

Bloccato in Israele, Antonello Sannino sta tornando: "Sono all'aeroporto di Sharm El Sheikh" Vai su Facebook

Sannino bloccato in Israele, il lieto fine: Sono all'aeroporto di Sharm El Sheikh, sto tornando; Bloccato in Israele, Antonello Sannino sta tornando: Sono all'aeroporto di Sharm El Sheikh; Bloccato in Israele, Antonello Sannino sta tornando: 'Sono all'aeroporto di Sharm El Sheikh'.

Sannino bloccato in Israele, il lieto fine: "Sono all'aeroporto di Sharm El Sheikh, sto tornando" - Ad annunciarlo, questa mattina, è lo stesso Sannino con un post Facebook nel quale segnala di trovarsi attualmente in Egitto ... salernotoday.it scrive

Bloccato in Israele, Antonello Sannino sta tornando: "Sono all'aeroporto di Sharm El Sheikh" - Antonello Sannino, presidente di Arcigay Napoli, bloccato in Israele per l'escalation militare contro l'Iran di questi giorni e rifugiatosi in un bunker per ragioni di sicurezza, sta finalmente ... Come scrive napolitoday.it