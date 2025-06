sanmartinese fa il colpo preso bomber cecchini

Sanmartinese si prepara a conquistare il cuore dei tifosi con un colpo da maestro: l'acquisto del bomber Cecchini promette scintille! Nel frattempo, dall’Urbino arriva una conferma di grande valore: Matteo Morelli, centrocampista dal talento sopra la media, sceglie di continuare a scrivere la sua storia nel Pesarese. Orgoglioso e determinato, Morelli ribadisce il suo impegno verso questa stagione che si preannuncia ricca di emozioni. La corsa al successo è appena iniziata!

Confermato dall’Urbino il centrocampista pesarese Matteo Morelli (2002). "Un giocatore universale – lo descrive il dg Ivan Santi – con doti sopra la media. Si è inserito nel gruppo con un’umiltà unica diventando un elemento essenziale nello spogliatoio e nello scacchiere di mister Mariani. Una conferma importante per una stagione esaltante". "Sono orgoglioso – sottolinea Morelli – di continuare a far parte di questo gruppo. Ho creduto nel progetto fin da subito, sento tutta la fiducia della società nei miei confronti e non vedo l’ora di tornare in campo. Il campionato di Eccellenza marchigiano è molto competitivo e stimolante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net