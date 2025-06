Sanitari ok al contratto | Stipendi più pesanti e tutela legale gratuita Vittoria straordinaria

Una vittoria storica per i lavoratori della sanità modenese: dopo mesi di battaglie, il contratto è finalmente approvato, garantendo aumenti salariali significativi e tutela legale gratuita. La Cisl Fp dedica questa conquista a oltre 8.200 professionisti in servizio presso Ausl, Azienda Ospedaliero Universitaria e Ospedale di Sassuolo, restituendo dignità e diritti fondamentali a infermieri, Oss, ostetriche e tecnici sanitari.

"Una vittoria straordinaria della Cisl Fp che dedichiamo agli 8.201 lavoratori della sanità modenese in servizio in Ausl, Azienda Ospedaliero Universitaria e Ospedale di Sassuolo. E’ finito dopo sei mesi il ’sequestro’ del nuovo contratto nazionale, ora possiamo restituire dignità, tutela legale e salari più pesanti a infermieri, oss, ostetriche, autisti soccorritori, tecnici sanitari e amministrativi. Abbiamo lottato come leoni e lo abbiamo fatto per questi professionisti che fanno una vita d’inferno per proteggere la salute di tutti". Così Gennaro Ferrara, leader di Cisl Fp Emilia Centrale, commenta la pre intesa raggiunta a Roma, nella sede di Aran. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sanitari, ok al contratto: "Stipendi più pesanti e tutela legale gratuita. Vittoria straordinaria"

