Sanità pubblica in Sicilia focus su brucellosi e tubercolosi | ad Acquedolci il confronto tra istituzioni e territorio

Sanit224 porta in Sicilia un focus cruciale su brucellosi e tubercolosi, due patologie ancora presenti e spesso sottovalutate nel territorio di Acquedolci. Il convegno "Sanità pubblica in Sicilia: ereditare Brucellosi e Tubercolosi" ha riunito istituzioni e comunità per affrontare insieme questa sfida. Un momento di confronto indispensabile per rilanciare la lotta e trovare nuove soluzioni efficaci.

“Sanità pubblica in Sicilia: ereditare Brucellosi e Tubercolosi” è il titolo del convegno che si è svolto presso l’aula consiliare del Comune di Acquedolci, giovedì 19 giugno, un incontro cruciale che ha messo al centro del dibattito una delle emergenze sanitarie più persistenti e sottovalutate. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Sanità pubblica in Sicilia, focus su brucellosi e tubercolosi: ad Acquedolci il confronto tra istituzioni e territorio

