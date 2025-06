Sanità proseguono i lavori alla Casa della Comunità di via Fleming a Pontedera | struttura chiusa nel pomeriggio

Proseguono con entusiasmo i lavori di ampliamento della Casa della Comunità HUB di Pontedera, un progetto strategico finanziato dal PNRR per rafforzare i servizi sanitari e sociali locali. L’intervento, iniziato a febbraio 2024 e inaugurato da figure di spicco come il presidente Giani e la direttrice Casani, sta trasformando il cuore della comunità. Questi miglioramenti rappresentano un passo deciso verso una sanità più vicina e accessibile per tutti, contribuendo a costruire un futuro più sano e sostenibile.

Proseguono i lavori di ampliamento della Casa della Comunità HUB di Pontedera, in via Fleming n. 1 finanziati con il PNRR, iniziati a febbraio 2024, inaugurati dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dalla direttrice generale dell’Asl Maria Letizia Casani, e che si concluderanno ad. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Sanità, proseguono i lavori alla Casa della Comunità di via Fleming a Pontedera: struttura chiusa nel pomeriggio

