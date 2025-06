Sanità la replica di Imma Vietri Fdi | Più fondi dal Governo ma De Luca non lo dice

Sanit224, la replica di Imma Vietri di FdI: “Il governo sostiene la sanità pubblica con fondi concreti, ma De Luca preferisce nascondere i numeri.” Nel cuore del dibattito sulla sanità regionale, la deputata campana punta il dito contro il presidente campano, accusandolo di non rivelare le risorse reali stanziate. È un confronto acceso che mette in discussione trasparenza e gestione delle risorse pubbliche. La vera domanda è: chi sta veramente proteggendo gli interessi dei cittadini?

Nel pieno del dibattito politico sulla sanità pubblica, arriva da Roma la presa di posizione della deputata campana Imma Vietri, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Affari Sociali e Sanità. Il bersaglio è Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, accusato di raccontare solo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Sanità, la replica di Imma Vietri (Fdi): “Più fondi dal Governo, ma De Luca non lo dice”

In questa notizia si parla di: sanità - imma - vietri - luca

SANITÀ. DA DE LUCA UN DILUVIO DI PALLE SULLA SANITÀ CAMPANA. A sentire De Luca nel suo intervento agli Stati Generali della Presentazione sembrerebbe che la sanità campana e’ un’eden: peccato che il quotidiano dei cittadini e’ fatto di liste d’atte Vai su Facebook

Sanità, on. Vietri: “Il Ministero non indica quali Punti Nascita chiudere. La scelta è di De Luca”; IMMA VIETRI (FDI): “I MIRACOLI NELLA SANITA’ IN CAMPANIA. LI VEDE SOLO VINCENZO DE LUCA”; Sanità, Vietri (FdI): “Ministero non indica quali Punti Nascita chiudere. La scelta è di De Luca”.