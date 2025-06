Sanità in sciopero possibili disagi nella giornata di oggi

Oggi, a causa dello sciopero generale proclamato da diverse sigle sindacali, potrebbero verificarsi disagi nei servizi sanitari. La direzione delle aziende sanitarie garantisce comunque le emergenze come interventi chirurgici d’urgenza e terapie intensive. Si consiglia di pianificare eventuali visite o interventi programmati, rimanendo aggiornati sulle modalità di assistenza. Restiamo informati per affrontare con serenità questa giornata di protesta.

La direzione generale delle aziende sanitarie comunica che per l'intera giornata di oggi è stato proclamato dalle associazione sindacali Sgb, Cub, Usb, Flai, aderenti Sbm sindacato di base multicategoriale, Fi-si, Usb Pi, Cub Pi, Flm Uniti Cub, lo sciopero generale nazionale di tutti i settori pubblici e privati. Saranno comunque garantiti i servizi di assistenza d'urgenza (attività chirurgica solo d'urgenza, le prestazioni di terapia intensiva, i servizi di trasporto del 118, il pronto soccorso e tutto ciò che è legato alle urgenze) e ordinaria solo per i pazienti ricoverati. Tutta l' attività programmata (attività specialista ambulatoriale prenotata tramite il Cup o dai reparti) non è garantita ma correlata all'adesione allo sciopero.