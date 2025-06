Sanità di prossimità attivata la prima Aggregazione funzionale territoriale dell’Asp

Sanit224 di prossimità prende forma a Catania con l’attivazione della prima aggregazione funzionale territoriale dell’Asp, un passo fondamentale verso un’assistenza più vicina e personalizzata. I 29 medici di medicina generale, riuniti presso l’aula formazione di Via Bambino, rappresentano un esempio di come collaborazione e innovazione possano migliorare la sanità locale. Questo traguardo apre nuove opportunità per la comunità, rafforzando il legame tra cittadini e servizi sanitari.

Sono 29 i medici di medicina generale che, presso l’aula formazione del presidio di Via Bambino, hanno ufficialmente dato vita alla prima Aggregazione funzionale territoriale (Aft) dell’Asp di Catania. Si tratta di un risultato frutto della collaborazione tra l’Asp, i sindacati e i medici, in. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Sanità di prossimità, attivata la prima Aggregazione funzionale territoriale dell’Asp

