Sanità Cgil e Uil non firmano il contratto | Aumenti economici ridicoli così si svendono i lavoratori

Sanit224 CGIL e Uil rifiutano il contratto, definendo gli aumenti economici "ridicoli" e accusando le altre sigle di svendere i lavoratori. FP CGIL manifesta sconcerto e indignazione per l’esito della trattativa del 18 giugno, mentre Nursing Up, finora alleato nelle critiche, si trova ora in una posizione complicata. La tutela dei diritti e il valore del lavoro in sanità sono più che mai in discussione: come potremo reagire?

FP CGIL esprime profondo sconcerto e indignazione per quanto accaduto il 18 giugno scorso al tavolo della trattativa per il rinnovo del CCNL della Sanità Pubblica 2022-2024. Con amarezza hanno preso atto che Nursing Up, sindacato che fino a ieri condivideva le loro stesse critiche al contratto.

Sanità carente a Pescasseroli, la Cgil in piazza per il diritto alla salute - La Cgil scende in piazza a Pescasseroli per rivendicare il diritto alla salute. La grave carenza di strutture sanitarie compromette la qualità della vita in un'area turistica e caratterizzata da una popolazione anziana.

