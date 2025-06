Sanità a Frosinone visite specialistiche in giorni feriali e festivi fino alle 2 di notte

Sanit224 a Frosinone rivoluziona l’assistenza sanitaria offrendo visite specialistiche anche nei giorni feriali e festivi, fino alle 2 di notte. Un servizio innovativo che garantisce ai pazienti un accesso rapido e senza attese, grazie alla presenza di medici specialistici dedicati. Questa iniziativa, frutto dell’accordo firmato dal Direttore Generale Arturo Cavaliere, mira a migliorare l’efficienza e la qualità delle cure, abbattendo definitivamente le liste di attesa.

Un servizio con medici specialistici nei giorni feriali e soprattutto in quelli festivi, anche fino alle 2 di notte, per una presa in carico dei pazienti e un'azione decisiva per abbattere le liste di attesa: è questo lo spirito dell'accordo firmato dal Direttore Generale Arturo Cavaliere

