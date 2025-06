Sanità a Frosinone visite specialistiche in giorni feriali e festivi fino alle 2 di notte

Sanit224 a Frosinone rivoluziona l’assistenza sanitaria, offrendo visite specialistiche anche nei giorni feriali e festivi fino alle 2 di notte. Un servizio innovativo che garantisce un’assistenza tempestiva e di qualità, riducendo drasticamente le liste d’attesa. Questa iniziativa, frutto di un accordo strategico firmato dal Direttore Generale Arturo Cavaliere con il…

Un servizio con medici specialistici nei giorni feriali e soprattutto in quelli festivi, anche fino alle 2 di notte, per una presa in carico dei pazienti e un’azione decisiva per abbattere le liste di attesa: è questo lo spirito dell’accordo firmato dal Direttore Generale Arturo Cavaliere con il. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Sanità, a Frosinone visite specialistiche in giorni feriali e festivi fino alle 2 di notte

