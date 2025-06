Sangue dal naso per Medvedev ad Halle | il russo si distende in panchina e chiama i soccorsi

Durante il match ad Halle, Daniil Medvedev ha affrontato un imprevisto inaspettato: un sanguinamento dal naso che lo ha costretto a chiamare i soccorsi e a distendersi in panchina. Nonostante questa battuta d’arresto, il russo ha dimostrato carattere e determinazione, conquistando la vittoria e preparando il terreno per una sfida avvincente contro Zverev in semifinale. Un episodio che ricorda quanto lo sport possa mettere alla prova anche nei momenti più imprevedibili.

6-4, 6-3. È il risultato con cui Daniil Medvedev ha battuto Alex Michelsen in un’ora e mezza circa di partita. Il russo ha vinto e sfiderà Alexander Zverev in semifinale del torneo tedesco su erba. Ma per quanto il risultato dica il contrario, c’è stato un momento di difficoltà per Medvedev nel corso del match. L’ex numero uno al mondo ha infatti avuto un imprevisto nel secondo set, quando ha avuto un’ epistassi dopo aver ottenuto il break nel quarto game. Sul 3-1 non era ovviamente previsto il cambio campo, ma Medvedev è scappato in panchina a distendersi in attesa di un medical time out a causa della fuoriuscita di sangue dal naso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it