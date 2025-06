Sancho Juventus Sport Mediaset l’inglese torna di nuovo in pole per i bianconeri! Il costo del cartellino è abbordabile e l’ingaggio può essere spalmato Tutto quello che c’è da sapere

Jadon Sancho torna a occupare le prime pagine di mercato, questa volta con numeri più convincenti per la Juventus. Il costo del cartellino di 23,2 milioni e un ingaggio facilmente spalmabile rendono l'operazione un'opportunità concreta, secondo quanto riportato da Sport Mediaset. Due sono i motivi che alimentano la pista bianconera: il suo talento e la possibilità di una trattativa vantaggiosa. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Sancho Juventus (Sport Mediaset), il giocatore del Manchester United è il profilo preferito dalla Vecchia Signora: due i motivi che renderebbero possibile l’affare. Jadon Sancho torna nella cronache del calciomercato Juventus quasi un’estate dopo il tentativo in extremis fatto dal vecchio management. Allora l’inglese l’ala inglese non prese la strada della Continassa, ma per l’estate del 2025 le cose potrebbero sensibilmente cambiare. Almeno stando a quanto asserisce l’edizione odierna di Sport Mediaset. Secondo la testata milanese, i bianconeri sarebbero candidati serissimi all’acquisto del classe 2000. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sancho Juventus (Sport Mediaset), l’inglese torna di nuovo in pole per i bianconeri! Il costo del cartellino è abbordabile e l’ingaggio può essere spalmato. Tutto quello che c’è da sapere

In questa notizia si parla di: juventus - sancho - sport - mediaset

Sancho potrebbe arrivare in Italia, ma non alla Juventus: l’inglese entra nel mirino di quella rivale bianconera! L’indiscrezione - Il calciomercato estivo infiamma gli animi: dopo aver conquistato Kevin De Bruyne, il Napoli mette nel mirino un altro talento inglese, pronto a sbarcare in Serie A.

+++ SKY: "La Juventus prova a soffiare Sancho al Napoli", ecco cosa sta succedendo! ULTIM'ORA tinyurl.com/29pp5xer Vai su Facebook

Juve-Napoli, che duello di mercato: i due club si sfidano per Sancho; SportMediaset - Il Napoli tifa l'operazione Liverpool per cedere Osimhen, il nigeriano ha una preferenza; MEDIASET - Napoli, addio Osimhen apre tutto: Nunez fattibile, l'asso di Manna su Sancho.

Sportmediaset - Juve-Napoli, che duello di mercato: i due club si sfidano per Sancho - Sportmediaset infatti scrive: "In attesa di sfidarsi sul campo, si profila un duello di mercato tra Juventus e Napoli. Secondo tuttojuve.com

Juve-Napoli, che duello di mercato: i due club si sfidano per Sancho - I bianconeri hanno avviato i contatti con il Manchester United, i campioni d'Italia hanno il gradimento del giocatore ... Lo riporta msn.com