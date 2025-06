Sancho Juve Marchetti rivela questo particolare | La riflessione che i bianconeri stanno facendo su di lui potrebbe portare a un cambio di strategia per quel giocatore Le ultimissime

Il futuro di Jadon Sancho continua a essere al centro delle attenzioni di mercato, con la Juventus pronta a riconsiderare la sua strategia. Secondo le ultime indiscrezioni di Luca Marchetti, i bianconeri potrebbero rivoluzionare il loro approccio nei confronti dell’attaccante del Manchester United, puntando su un’operazione che potrebbe cambiare le sorti della loro rosa. Ma quali sono i dettagli e le probabilità di questa mossa? Scopriamolo insieme.

Sancho Juve, Marchetti svela sul futuro dell'attaccante del Manchester United: tutte le ultime dichiarazioni sull'inglese. Il giornalista Luca Marchetti ha analizzato a Sky Sport quello che potrebbe essere il futuro dell'attaccante del Manchester United, Jadon Sancho, accostato anche al calciomercato Juve. PAROLE – «La Juventus su Sancho c'era anche la scorsa estate. Si stava pensando a un prestito: i bianconeri sono stati molto vicini a chiudere con Sancho, poi ha cambiato obiettivi e Sancho si è accasato in prestito al Chelsea. Quindi, è un giocatore che è rimasto nell'orbita bianconera, ma in queste ultime ore c'è stato un contatto con l'entourage per capire com'è la situazione.