Sancho-Juve e beffa a Conte | svelate tutte le cifre

Jadon Sancho torna a far sognare i tifosi della Juventus e non solo, con le ultime rivelazioni su una possibile mega operazione di mercato. Nel programma JUVE ZONE di Calciomercato.it, emergono dettagli sorprendenti sulle cifre e gli incontri in corso, tra la Juve, il Napoli e Antonio Conte. Una trattativa che potrebbe rivoluzionare il futuro dell’esterno inglese: scopriamo insieme tutti i retroscena di questa spettacolare vicenda di mercato.

Le ultime sull'esterno inglese nel programma JUVEZONE in onda su Youtube Focus su Jadon Sancho nel programma JUVE ZONE in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it. Le ultime sull'esterno inglese tornato prepotentemente nel mirino del club bianconero. Comolli e soci si sono mossi per il classe 2000, obiettivo concreto del Napoli di Antonio Conte. "Juve su Sancho? So che ci sono discorsi importanti già col Napoli e anche di un accordo verbale col giocatore – ha risposto il nostro ospite, Michele De Blasis di 'Oggi Sport Notizie' – Il napoli sta trattando con lo United, ha messo in stand-by la questione ma ha l'accordo verbale col giocatore e può farsi forte di quello".

Real Betis Chelsea 1-3, l’ex Juve Maresca vince la Conference League: grande rimonta dei Blues. In gol anche l’ex obiettivo Sancho - Il Chelsea di Enzo Maresca, ex calciatore della Juventus, si impone 3-1 sul Real Betis nella finale di Conference League 2024/25, grazie a una grande rimonta e anche al gol dell’ex obiettivo Sancho.

