Sánchez stretto tra alleati e scandalo tangenti nel Psoe

Pedro Sánchez si trova in un momento delicato, tra alleati che guardano con sospetto e un gigantesco scandalo di tangenti che mina la sua stabilità politica. Ogni mossa potrebbe rivelarsi decisiva per il suo futuro e quello del PSOE. La sua leadership è messa alla prova come mai prima d’ora, e il rischio di un passo falso diventa sempre più concreto, minando il suo già fragile consenso.

Dall'esplosione dello scandalo tangenti a un passo da lui, ogni passo di Pedro Sánchez ormai potrebbe essere un passo falso. Se già la fragile e variegata maggioranza parlamentare lo costringeva

Spagna, Sanchez chiede scusa per lo scandalo corruzione nel Psoe - Pedro Sánchez si presenta con umiltà, chiedendo scusa ai cittadini e ai militanti del PSOE per lo scandalo di corruzione che ha travolto il partito.

