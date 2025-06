San Siro Ok il prezzo è giusto | la stima delle Entrate validata dai prof di Politecnico e Bocconi che collaborano con l’Agenzia

San Siro, simbolo storico di Milano, si prepara a una nuova fase. La valutazione di 197 milioni di euro, con un prezzo di 232 milioni approvato, è stata confermata da esperti del Politecnico e Bocconi, garantendo trasparenza e affidabilità. Mentre il Comune si avvia a vendere le aree a fondi europei, il futuro di questo iconico stadio si prospetta tra opportunità e sfide da non sottovalutare.

La valutazione di 197 milioni di euro complessivi fatta dall' Agenzia delle Entrate per l'acquisto dello stadio di San Siro (72 milioni) e delle aree limitrofe (124 milioni per 280.916 mq., pari a 441 euro al mq) è congrua. È il responso della perizia firmata dai docenti designati da Politecnico di Milano e Università Bocconi alle quali il Comune di Milano, che si appresta a vendere le aree ai due fondi speculativi che posseggono Milan e Inter, si era rivolto per asseverare quella valutazione. Un modo per rispondere sia ai dubi sollevati dai comitati cittadini, sia all'esposto presentato alla Corte dei Conti dal Comitato SiMeazza per possibile danno erariale.

