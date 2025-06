San Silverio | il Papa martire celebrato il 20 giugno

San Silverio, venerato il 20 giugno, emerge come esempio di fede e coraggio in un periodo di grande tumulto per la Chiesa. Nato a Frosinone, Italia, intorno al 480, e Papa dal 536, si distinse per il suo impegno nel difendere i valori cristiani anche a costo della vita. La sua breve ma intensa carriera papale è un simbolo di dedizione e sacrificio, lasciando un’eredità che ancora oggi ispira i credenti. La sua storia ci invita a riflettere sul valore della fermezza nella fede.

San Silverio: un Papa martire. San Silverio è una figura venerata nella Chiesa cattolica, celebrato il 20 giugno di ogni anno. Nato a Frosinone, in Italia, intorno all'anno 480, Silverio fu eletto Papa nel 536. La sua elezione avvenne in un periodo di grande tumulto per la Chiesa, segnato da conflitti sia interni che esterni. Il martirio e la canonizzazione. La sua breve ma significativa carriera papale fu caratterizzata da un forte impegno per mantenere l'ortodossia della Chiesa di fronte alle pressioni politiche. Tuttavia, la sua opposizione all'imperatrice bizantina Teodora, che sosteneva il monofisismo, portò alla sua deposizione e successivo esilio.

