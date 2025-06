San Salvo celebra la 5ª Infiorata all’uncinetto

San Salvo celebra con orgoglio la 5170ª infiorata all’uncinetto, un evento che trasforma il centro storico in un’opera d’arte vivente. Domenica 22 giugno 2025, le strade si dipingeranno di straordinarie creazioni fatte a mano, unendo arte, fede e comunità in un’atmosfera magica. Un’occasione imperdibile per lasciarsi incantare da questa tradizione unica nel suo genere, che rafforza il legame tra passato e presente, e invita tutti a viverla insieme.

Domenica 22 giugno 2025 il centro storico di San Salvo si trasformerà in un suggestivo palcoscenico a cielo aperto per accogliere la 5ª edizione dell’Infiorata all’Uncinetto, evento unico nel suo genere che coniuga arte, fede e comunità, promosso con il patrocinio della città di San Salvo e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - San Salvo celebra la 5ª Infiorata all’uncinetto

In questa notizia si parla di: salvo - infiorata - uncinetto - celebra

?Le origini di questa festa risalgono a fine 800. La Processione del #CorpusDomini sfila, la mattina o nel pomeriggio dopo la messa solenne, sul tappeto floreale. Non è un evento qualunque l’#Infiorata. È il cuore di un paese portato nelle vie e per le piazze, è Vai su Facebook

Colori e creatività: l’infiorata all’uncinetto incanta il centro storico di San Salvo; Presentata questa mattina l’infiorata all’uncinetto a San Salvo; Infiorata all'uncinetto itinerante 2025 fa tappa a Colletorto.

San Salvo celebra la 5ª Infiorata all’uncinetto - Domenica 22 giugno 2025 il centro storico di San Salvo si trasformerà in un suggestivo palcoscenico a cielo aperto per accogliere la 5ª edizione dell’Infiorata all’Uncinetto, evento unico nel suo ... Da chietitoday.it

San Salvo, il comune abruzzese dove ogni anno si svolge la meravigliosa ‘Infiorata all’uncinetto’ - Se in giro per l’Italia le infiorate solitamente si realizzano con i fiori freschi, a San Salvo, comune della provincia di Chieti, in Abruzzo, l’infiorata si fa rigorosamente all’uncinetto. greenme.it scrive