San Pietro di Montoro in festa | torna L’incendio al campanile

San Pietro di Montoro si prepara a vivere un momento di grande emozione con la tradizionale Festa dei Santi Patroni Pietro e Paolo. Domenica 29 giugno 2025, alle ore 22.00, si rinnova l’atteso spettacolo dell’incendio al campanile, simbolo di un legame profondo tra comunità e tradizione. Un evento che unisce storia, fede e spettacolo, consolidando il senso di appartenenza di questa piccola ma vibrante realtà . Non mancate, perché questa notte resterà nel cuore di tutti.

Domenica 29 giugno 2025, a partire dalle ore 22.00, si rinnova la tradizionale simulazione dell’incendio del campanile, in occasione della festa dei Santi Patroni Pietro e Paolo. L’evento, che si svolge al termine della solenne processione, è un momento fortemente identitario per la piccola. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - San Pietro di Montoro in festa: torna "L’incendio al campanile"

In questa notizia si parla di: pietro - festa - incendio - campanile

Monte San Pietro, Fdi attacca: "Segnaletica ignorata per anni, il comune si muove solo per la festa dei colli" - Monte San Pietro, FDI denuncia anni di ignoranza sulla segnaletica stradale nella località Badia, trascurata da anni e curata solo in occasione della festa dei Colli.

Bezos, striscione contro il proprietario di Amazon sul campanile di San Giorgio: «Solo un assaggio, faremo in modo di fargli andare la torta nuziale di traverso» VIDEO Vai su Facebook

San Pietro di Montoro in festa: torna L’incendio al campanile; E’ l’Assunzione. Santa Maria CV, tanti all’incendio del campanile; Orsara di Puglia: stasera l’incendio del campanile per San Michele.

Festa di luci e colori: l'incendio del campanile emoziona Napoli - Liceale stuprata dal branco durante gita scolastica sulla nave: “Pensavo fosse una festa, una trappola ... youmedia.fanpage.it scrive

Allarme maltempo, a Bacoli l’incendio del campanile per la festa di Sant’Anna rinviato di un giorno - E a Bacoli, perla dell'area flegrea in provincia di Napoli, il tradizionale incendio del campanile per la festa di Sant'Anna del 25 luglio viene rinviato di 24 ore. Scrive fanpage.it