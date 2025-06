San Mauro approvate le variazioni al bilancio di previsione Pascuzzi si dimette da capogruppo

Giovedì scorso, il Consiglio Comunale di San Mauro Pascoli ha approvato le variazioni al bilancio di previsione 2025/27, aprendo nuovi orizzonti per lo sviluppo locale. Durante la seduta, sono stati stanziati fondi importanti per progetti strategici, dimostrando impegno e visione futura dell'amministrazione. Nel frattempo, Pascuzzi si è dimesso da capogruppo, segnando un momento di cambiamento e riflessione all’interno del consiglio. La città si prepara ad affrontare con entusiasmo le prossime sfide.

Giovedì si è tenuto il Consiglio Comunale di San Mauro Pascoli. Nel corso della seduta sono stati approvati, tra le varie, le variazioni al bilancio di previsione 202527. Il Consiglio ha votato favorevolmente le variazioni al bilancio di previsione 202527, stanziando risorse per progetti di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - San Mauro, approvate le variazioni al bilancio di previsione. Pascuzzi si dimette da capogruppo

In questa notizia si parla di: variazioni - bilancio - previsione - mauro

Consiglio comunale di Catania convocato il 27 maggio: in aula variazioni di bilancio e due mozioni - Il consiglio comunale di Catania si riunirà il 27 maggio alle ore 19 nell’aula di Palazzo degli Elefanti.

Questa mattina si è svolta la IV commissione Bilancio con il seguente punto all’ordine del giorno: - Proposta di Deliberazione consiliare n. 38 del 20 dicembre 2024, concernente: "Approvazione del Piano sociale regionale 2025 – 2027". Esame ai sensi dell'art Vai su Facebook

San Mauro, approvate le variazioni al bilancio di previsione. Pascuzzi si dimette da capogruppo; Variazione di bilancio in consiglio, interventi a San Mauro Mare, al Palazzo dello Sport e di piantumazione; Aversa, il bilancio passa in Consiglio dopo 18 ore e 80 emendamenti.

Porto Genova, approvate variazioni bilancio di previsione 2024 - le variazioni, sia in entrata che in spesa, sono riconducibili alla gestione ... Lo riporta ansa.it

Commissione Bilancio: adeguamenti per la sicurezza dello stadio Riviera delle Palme - Discussa variazione di bilancio per importanti progetti di riqualificazione urbana, per la gestione idrica della Riserva Naturale Sentina, per le strutture sportive e per larea ex- Come scrive rivieraoggi.it