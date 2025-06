San Giovanni in Duomo il concerto d' organo di Gianni Della Vittoria

Il Duomo di San Giovanni in Duomo si trasforma in un palcoscenico di emozioni con il concerto d’organo di Gianni Della Vittoria, uno dei talenti più raffinati della nostra città. Martedì 24 giugno, alle ore 21, lasciatevi avvolgere dall'armonia delle note eseguite sul maestoso organo Ruffatti, tra Bach e altre grandi composizioni. Un’occasione imperdibile per celebrare il patrono di Cesena con musica di grande valore. Non mancate!

Martedì 24 giugno, giorno del patrono di Cesena, alle ore 21 si tiene il tradizionale Concerto d'organo solista sul grande organo Ruffatti del Duomo. Il concerto è tenuto dall'organista della Cattedrale di Cesena Gianni Della Vittoria che esegue il seguente repertorio: J. S. Bach, Preludio e Fuga. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - San Giovanni, in Duomo il concerto d'organo di Gianni Della Vittoria

