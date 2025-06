San Giovanni a tempo di musica | l' Orchestra Rai in concerto con Robert Treviño e Justina Gringyt?

San Giovanni a Torino si illumina di musica e tradizione con un evento imperdibile: l’Orchestra Rai, diretta dal maestro Robert Treviño, si esibirà in un concerto straordinario per celebrare il Patrono della città. Il 24 giugno alle 18.00 all’Auditorium Rai “Arturo Toscanini”, un’atmosfera magica si mescolerà alle note di talentuosi artisti come Justina Gringyte, regalando emozioni indimenticabili ai presenti. Preparatevi a vivere un’esplosione di cultura e passione!

L'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai si unisce ai festeggiamenti del Patrono della città di Torino, San Giovanni, con un concerto straordinario in programma martedì 24 giugno, alle ore 18.00, all'Auditorium Rai "Arturo Toscanini". Sul podio sale Robert Treviño

