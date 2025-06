San Giorgio a Cremano spari in strada | ritrovati 2 bossoli in piazza Massimo Troisi

Un'oscura notte avvolge San Giorgio a Cremano: esplosi spari tra piazza Troisi e via Sant’Anna hanno seminato paura tra i residenti. Due bossoli sono stati ritrovati in piazza Massimo Troisi, alimentando il timore di un episodio violento che scuote la tranquillità della comunità. Le forze dell’ordine sono subito intervenute per chiarire i fatti e garantire sicurezza. La città si domanda quale sia il motivo di questa escalation e se si tratti di un episodio isolato o di qualcosa di più grande.

Paura nella notte a San Giorgio a Cremano, dove sono stati esplosi alcuni colpi d’arma da fuoco tra piazza Troisi e via Sant’Anna. Colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi intorno alla mezzanotte a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, tra piazza Troisi e via Sant’Anna. I carabinieri si sono recati nella zona . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - San Giorgio a Cremano, spari in strada: ritrovati 2 bossoli in piazza Massimo Troisi

