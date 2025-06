san francesco e i diavveli ad arezzo

eventi tumultuosi, la figura di San Francesco di Assisi si eresse come simbolo di rinascita spirituale e riforma. La sua presenza a Arezzo rappresentò un punto di svolta, portando luce e speranza in tempi di oscurità e confusione. Unendo fede e impegno sociale, San Francesco lasciò un’eredità che ancora oggi ispira cammini di pace e fraternità . La sua influenza si fece sentire anche tra le mura della città , contribuendo a riscrivere il destino di Arezzo e della regione.

La fine del dominio romano portò rovina in tutti i settori, non solo ad Arezzo. L’unico punto di riferimento rimasto furono i Vescovi, anche dopo l’invasione longobarda. Nel 1203, a causa delle continue ruberie da parte di una plebe senza regole nĂ© ordine, fu saccheggiata la cittadella fortificata del Pionta. Lì sorgeva il maestoso Duomo e le basi di una delle prime universitĂ del mondo, antesignana dello “Studium Generale”. In seguito a questi eventi, la sede vescovile fu trasferita entro le mura cittadine. Il Comune, nel tentativo di accrescere il proprio potere politico e finanziario, estese i suoi interessi sui territori limitrofi, precedentemente sotto la giurisdizione vescovile. 🔗 Leggi su Lortica.it