Samsung Unpacked 2025 | anteprima su Galaxy Z Fold 7 Ultra Flip 7 Watch 8 e Project Moohan

svolgerà con grande entusiasmo e innovazione, portando sul palco le ultime novità della linea Galaxy. Tra rumors e anticipazioni, il Samsung Unpacked 2025 promette di rivoluzionare il modo in cui viviamo la tecnologia mobile. Non resta che aspettare per scoprire tutte le sorprese che il gigante sudcoreano ha in serbo: l’attesa sta per finire!

Ci siamo quasi, i rumor e i leak stanno per lasciare spazio ai dati ufficiali con il Samsung Unpacked 2025 atteso per il mese di luglio, sebbene la data non sia ancora ufficialmente confermata, quando saranno ufficialmente presentati i nuovi modelli di smartphone pieghevoli dell'azienda sudcoreana. Dopo l'edizione parigina del 2024, legata alle Olimpiadi, Samsung garantirà un livestream globale indipendentemente dalla location. L'evento si preannuncia ricco di lanci, con focus su design rivoluzionari, intelligenza artificiale e nuovi segmenti di mercato. Recensione Samsung Galaxy Z Flip 6. Samsung Unpacked 2025, Galaxy Z Fold 7 Ultra: il pieghevole definitivo.

Tante anticipazioni al Galaxy Unpacked, da Project Moohan al pieghevole triplo; Samsung anticipa un nuovo modo di interagire con i dispositivi mobile tramite un’esperienza olografica prima di Galaxy Unpacked 2025; Samsung Galaxy S25 Edge è ufficiale: lo abbiamo visto e provato in anteprima.

