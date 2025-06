Samsung alza l’asticella nella sicurezza | in arrivo sui Galaxy un sistema avanzato di allerta terremoti

Samsung innova ancora, alzando l’asticella della sicurezza sui suoi Galaxy con un sistema avanzato di allerta terremoti. Più personalizzato e sofisticato rispetto a quello di Google, questa novità promette di proteggere ancora meglio gli utenti in situazioni di emergenza sismica. Un passo avanti importante che rafforza l’impegno del colosso sudcoreano nel garantire sicurezza e tranquillità ai propri clienti. Scopriamo insieme come funzionerà e quali benefici porterà.

Il nuovo sistema di allerta terremoti di Samsung su Galaxy supera quello di Google: più personalizzazione e avanzato.

