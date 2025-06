Samb tutto fatto per il rinnovo di Paolini

Samb tutto fatto per il rinnovo di Paolini. Arriverà all’inizio della prossima settimana l’annuncio ufficiale del prolungamento del contratto di Simone Paolini con la Samb, fino a giugno 2026. Dopo due stagioni ricche di emozioni e sfide, il centrocampista rivierasco si prepara a continuare il suo percorso con i rossoblù, portando in campo tutta la sua duttilità e passione. Palladini e la squadra sanno bene quanto Paolini sia un elemento chiave per il futuro...

Arriverà all’inizio della prossima settimana l’annuncio del rinnovo del contratto di Simone Paolini (nella foto) con la Samb. Accordo praticamente raggiunto tra le parti fino al giugno 2026. Per Paolini si tratterà della terza stagione con la formazione rossoblù. La prima fu particolarmente sfortunata con il centrocampista rivierasco che rimase fuori per quasi tutta la stagione a causa di problemi fisici. Palladini, per la sua duttilità, ne chiese la conferma una volta assunta la guida tecnica rossoblù. E Paolini si è fatto trovare pronto anche se ha dovuto fare i conti ancora con qualche noia muscolare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Samb, tutto fatto per il rinnovo di Paolini

