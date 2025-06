Salvini D’Urso la Rai e il palinsesto monco

Il recente palinsesto della Rai ha sollevato molte polemiche, lasciando gli spettatori delusi e con più domande che risposte. La presenza di Salvini e le decisioni prese svelano un quadro complesso che mette in discussione la trasparenza e la qualità dell’offerta televisiva pubblica. Una scelta che potrebbe influenzare profondamente il modo in cui il pubblico si collega alla rete. Ma cosa ci riserva il futuro? È il momento di scoprirlo.

Ieri il Consiglio di amministrazione della Rai ha ricevuto il palinsesto del prossimo anno. All'incirca. Al suo interno, malgrado mercoledì sera ci fosse, non risultavano più le otto prime.

