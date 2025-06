Salute mentale anche a Parma mobilitazione dell' Associazione Coscioni a favore delle Terapie con Psichedelici

Il 20 giugno, in occasione della Giornata Mondiale dedicata agli psichedelici, Parma si mobilita per ridare speranza e dignità a chi affronta sfide di salute mentale. L'associazione Luca Coscioni organizza banchetti nelle strade della città, unendosi a un movimento nazionale che punta a promuovere l'accesso alle terapie con sostanze psichedeliche. Un passo fondamentale verso una nuova prospettiva di cura e benessere, perché nessuno dovrebbe essere lasciato indietro.

